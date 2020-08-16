Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Участники закрытой программы испытания системы спутникового интернета Starlink представили первые данные о качестве связи. Об этом сообщает портал Ars Technica.

В настоящее время тестирование системы спутникового интернета от компании SpaceX проводится в закрытом режиме в нескольких районах на севере США и в Канаде. Участники закрытого тестирования не должны разглашать информацию о качестве связи, однако в сети появились первые замеры скорости спутникового интернета.

На портале Reddit анонимными пользователями были опубликованы около 11 тестов скорости Starlink. Согласно эти данным, скорость широкополосного интернета от SpaceX составляет от 11 до 60 мегабит в секунду при задержке от 20 мс до 94 миллисекунд. По этим показателям спутниковый интернет от SpaceX уже превосходит возможности DSL-сетей, которые пока не имеют альтернативы во многих удалённых районах США.

В марте глава SpaceX Илон Маск заявил, что система Starlink должна будет обеспечить задержку на уровне 20 миллисекунд, чтобы её можно было использовать для многопользовательских видеоигр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа компания SpaceX запустила ракету-носитель Faclon 9 с десятым пакетом спутников Starlink. После этого запуска количество спутников Starlink на околоземной орбите составило 595. В SpaceX планируют довести общий состав орбитальной группировки до нескольких десятков тысяч космических аппаратов.

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