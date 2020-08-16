Париж, , 08:16 — REGNUM Ракета-носитель тяжёлого класса Ariane 5 успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Об этом сообщает пресс-служба компании Arianespace, являющейся оператором запуска.

Полезная нагрузка включает три космических аппарата: японский спутник связи BSAT-4b, спутник оператора Intelsat Galaxy 30, а также аппарат MEV-2. Последний из спутников принадлежит американской компании Northrop Grumman, он будет использоваться для продления срока службы другого космического аппарата — Intelsat 10−02.

«Тройной успех миссии Ariane 5: спутники Galaxy 30, MEV-2 и BSAT-4b достигли геостационарной переходной орбиты», — сообщают в Arianespace.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Arianespace планировали провести этот запуск 1 августа, однако он был отменён за несколько минут до старта из-за сбоя в работе датчика внутри бака с жидким топливом.

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