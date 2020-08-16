Вашингтон, , 07:49 — REGNUM Если американская компания Apple будет вынуждена удалить из своих магазинов приложений китайскую платформу WeChat, то ежегодные поставки смартфонов iPhone упадут на 25−30%. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитическую запуску эксперта компании TF International Securities Куо Мин-чи.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям проводить сделки с китайским гигантом Tencent. Этому холдингу принадлежит мессенджер WeChat, являющийся одной из самых популярных медиаплатформ в Китае. WeChat используется не только для общения, но и для совершения онлайн-покупок.

Указ Трампа должен вступить в силу в сентябре, но пока неизвестно, как именно он будет выполняться. Если из-за этого решения компания Apple будет вынуждена удалить WeChat из своих магазинов приложений, то это может серьёзно ударить по поставкам смартфонов iPhone в Китае — втором после США рынке для Apple.

Аналитик TF International Securities Куо Мин-чи считает, что при отказе Apple от WeChat ежегодные поставки смартфонов американской компании упадут на 25−30%, а поставки планшетных компьютеров и другого оборудования — на 15−25%.

Готовность жителей Китая отказаться от устройств Apple, если на них нельзя будет запустить WeChat, подтверждается опросом в социальной сети Weibo. 95% из 1,2 млн участников опроса в китайской социальной сети заявили, что скорее откажутся от смартфонов iPhone, чем от WeChat.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе журналисты посчитали, что запрет WeChat затруднит общение более миллиона жителей США с друзьями и родственниками в Китае.

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