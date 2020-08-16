Вашингтон, , 07:28 — REGNUM В медиа-платформе Triller, являющейся аналогом китайского приложения TikTok, появилась подтверждённая учётная запись президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times.

Платформа Triller принадлежит базирующейся в Лос-Анджелес одноимённой компании. Как и основной конкурент TikTok, Triller используется для создания и распространения коротких видеороликов с помощью камеры смартфона.

Количество посещение платформы Triller резко возросло после 6 августа. В этот день президент США подписал указ, ограничивающий финансовую деятельность компании ByteDance (владелец TikTok) на территории США.

15 августа Трамп и сам стал пользователем Triller. На его аккаунт загружено три коротких видео, первое из которых собрало почти миллион просмотров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа президент США Дональд Трамп заявил о возможном запрете на территории США деятельности других крупных китайских технологических компаний, включая Alibaba.

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