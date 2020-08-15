Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Специалистам американского аэрокосмического агентства NASA удалось зарядить от солнечных батарей аккумулятор вертолёта Ingeniuity, который направляется к Марсу вместе с ровером Perseverance. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории реактивного движения NASA.

Миссия «Марс-2020» была запущена посредством ракеты-носителя Atlas V 30 июля. В состав миссии входит марсоход Perseverance, а также 1,8-килограммовый вертолёт Ingeniuity, который будет использоваться для изучения возможностей полёта в усвловиях разряженной атмосферы Марса.

Для проверки исправности Ingeniuity специалисты NASA активировали энергосистему вертолёта. Аккумуляторы винтокрылого аппарата заряжались в течение восьми часов, после чего была проведена комплексная проверка системы. Проверка показала исправность всех механизмов.

«Это важная веха, так как это была наша первая возможность включить Ingenuity и провести «тест-драйв» её электроники с момента запуска 30 июля», — отметили в Лаборатории реактивного движения NASA.

Планируется, что марсоход Perseverance совершит посадку на Марс в феврале 2021 года. После отделения от марсохода вертолёт Ingeniuity будет функционировать около 31 земного дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля в NASA заявили, что марсоход Perseverance находится в полной исправности после запуска.

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