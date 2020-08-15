Вашингтон, , 15:09 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA провели генеральную репетицию посадки зонда OSIRIS-REx на астероид Бенну для забора пробы грунта. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx прибыла к астероиду Бенну в конце 2018 года. После этого космический аппарат был выведен на орбиту вокруг астероида. Завершением миссии должна стать посадка зонда на поверхность Бенну и забор пробы грунта.

В ходе генеральной репетиции этой операции специалисты NASA отправили к зонду все команды, предшествующие самой последней стадии посадки. OSIRIS-REx приблизился к поверхности астероида на расстояние до 40 метров, после чего вернулся на более высокую орбиту. Репетиция также подтвердила исправность оборудования, которое будет использоваться для забора грунта.

«Во время этой репетиции были проверены многие важные системы, включая средства связи, двигатели корабля, а также система мониторинга природных объектов… Эта репетиция подтвердила, что все системы космического корабля готовы к забору пробы грунта в октябре», — рассказал главный учёный миссии OSIRIS-REx Данте Лауретта.

Операция по посадке зонда на астероид и забору грунта запланирована на 20 октября. В случае успеха этой операции образцы грунта астероида будут доставлены на Землю в сентябре 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в проекте по составлению подробной карты поверхности астероида Бенну приняли участие более 3500 добровольцев.

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