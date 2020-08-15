Токио, , 14:14 — REGNUM Учёные из Киотского университета совместно с инженерами компании Toyota Motor начали испытывать прототип аккумулятора для электромобилей следующего поколения. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Первый прототип нового аккумулятора был создан под руководством профессора Киотского университета Ёсихару Учимото. Разработчики рассчитывают, что энергоёмкость новых фторид-ионных аккумуляторов на единицу веса будет в семь раз выше, чем у используемых в настоящее время литий-ионных батарей.

Ожидается, что оснащаемые такими аккумуляторами электромобили смогут проезжать без подзарядки до 1000 км. Максимальная дальность хода некоторых из последних моделей электромобилей Tesla или Nissan Motor составляет около 600 км.

Эксперты отмечают, что от тестирования первых прототипов до запуска серийного производства может пройти до десяти лет. Опытные образцы литий-ионных аккумуляторов были получены ещё в 1985 году, однако коммерческое использование таких батарей началось только в 1991 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе глава компании — производителя аккумуляторов LG Chem Хак Чеол Шин заявил, что в 2020 году на долю электромобилей придётся около 3% от общего объёма производства автомобилей.