Нью-Дели, , 13:37 — REGNUM Американская компания Facebook начала тестировать функцию «Короткие видео» в основном приложении социальной сети на территории Индии. Об этом сообщает портал TechCrunch.

Новая функция социальной сети позволит создавать короткие видеоролики через приложение Facebook с помощью видеокамеры смартфона. Ранее подобная функция была добавлена в социальную сети Instagram, также принадлежащую Facebook, теперь её решили реализовать и в основном приложении социальной сети.

«Короткие видеоролики чрезвычайно популярны, и мы ищем новые способы реализовать эти функции, чтобы люди могли создавать и делиться роликами на Facebook», — отметили в компании.

Сервис TikTok был заблокирован на в Индии по решению местного правительства в июне. После этого многие компании, включая Twitter, ShareChat и Times Internet Gaana запустили аналогичные сервисы в Индии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий компании ByteDance (владелец TikTok) проводить финансовые операции на территории США.