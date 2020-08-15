Тайбэй, , 13:12 — REGNUM Продолжающаяся торговая война между Китаем и США приведёт к созданию двух альтернативных цепочек поставок в мировой электронной промышленности, заявил председатель Foxconn Янг Лю на конференции инвесторов в Тайбэе. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Тайваньская компания Foxconn является крупнейшим в мире контрактным производителем электроники. До недавнего времени подавляющая часть производственных мощностей Foxconn располагалась в Китае, однако ситуация стала меняться в 2018 году.

Из-за обострения торговых отношений между Китаем и США руководство Foxconn решило диверсифицировать производство. Для этого тайваньская компания, являющаяся одним из основных поставщиком американской корпорации Apple, создала новые и расширила имеющиеся производственные площадки во Вьетнаме, Бразилии, Мексике, Индии и других странах.

Янг Лю отметил, что в настоящее время за пределами Китая расположено около 30% всех производственных мощностей Foxconn. В июне 2019 года этот показатель составлял 25%. Глава Foxconn добавил, что примеру компании должны будут последовать и другие производители, желающие работать и на Китай, и на США.

«Создание двух глобальных цепочек поставок — неизбежная тенденция ближайшего будущего», — подчеркнул Янг Лю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Foxconn заявили, что готовы организовать сборку всех смартфонов Apple на заводах за пределами Китая.