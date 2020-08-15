Пекин, , 12:10 — REGNUM Китайская компания Huawei в скором времени представит линейку игровых ноутбуков Honor Hunter. Об этом сообщается на официальном аккаунте Honor в социальной сети Weibo.

В компании не раскрывают технических характеристик первого игрового компьютера. Сообщается только, что ноутбуки линейки Honor Hunter будут оснащаться центральными процессорами от американской компании Intel. Предполагается, что главным чипом первого игрового ноутбука станет Intel Core i7 10-го поколения.

В Huawei отметили, что Honor Hunter будет значительно тоньше других игровых ноутбуков. При этом в компании пообещали, что компьютер будет оснащён передовой технологией отвода тепла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что компания Huawei готовится запустить серийное производство мониторов для персональных компьютеров.

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