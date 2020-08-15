Пекин, , 11:40 — REGNUM Китай уступил лидерство по поставкам электрических и гибридных электромобилей совокупному рынку стран Западной Европы по итогам первых семи месяцев текущего года. Об этом сообщает журнал European Electric Car Report.

В последние годы Китай являлся крупнейшим рынком электромобилей, обходя по поставкам не только все другие страны, но и целые регионы. Однако в первые семь месяцев 2020 года совокупному рынку Западной Европы (страны Европейского Союза, а также Норвегия, Швейцария и Исландия) удалось обойти Китай.

По оценкам экспертов, с января по июль 2020 года в страны Западной Европы было поставлено около 500 тысяч автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. В Китае за этот период было продано около 486 тысяч таких автомобилей.

Аналитик рынка автомобилей Матиас Шмидт отмечает, что с середины 2019 года правительство Китая сократило субсидии производителям электромобилей. В то же время правительства ряда стран Западной Европы повысили соответствующие субсидии, что позволило нарастить поставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе вице-председатель LG Chem Хак Чеол Шин заявил, что в 2025 году электрическим двигателем будет оснащаться каждый десятый производимый автомобиль.

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