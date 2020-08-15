Москва, , 11:01 — REGNUM При корректной работе смартфона перезагрузка устройства требуется не чаще, чем раз в три месяца. Об этом сообщил руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что смартфоны проектируются таким образом, чтобы работать стабильно без перезагрузки в течение очень продолжительного времени. Однако при использовании большого количества приложений могут накапливаться ошибки, для избавления от которых потребуется перезагрузка устройства.

«Перегружать аппарат следует примерно раз в квартал, когда начинают сбоить приложения, смартфон «не видит» Wi-Fi, окна приложений не открываются и так далее», — заявил Черток.

Он также добавил, что для более быстрой работы смартфона рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самыми популярными неигровыми мобильными приложениями в июле 2020 года стали TikTok, Facebook, ZOOM, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Meet, Snack Video, Likee и Telegram.

Читайте ранее в этом сюжете: TikTok стал самым популярным приложением в мире