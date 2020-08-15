Пекин, , 10:35 — REGNUM За последний год более 100 опытных специалистов крупнейшего в мире производителя микросхем — тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) — перешли на работу в две китайские организации. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, около 50 специалистов TSMC перешли на работу в компанию Quanxin Integrated Circuit Manufacturing (QXIC), ещё столько же — в компанию Hongxin Semiconductor Manufacturing Co. (HSMC). Эти организации были созданы в 2017 и 2019 годах соответственно при поддержке правительства Китая. Сейчас компании QXIC и HSMC занимаются разработкой технологий производства электронных микросхем по 14 и 12-нанометровому технологическому процессу.

Отмечается, что для привлечения инженеров из TSMC китайские компании предложили более высокую зарплату (в 2−2,5 раза), а также дополнительные бонусы. Возглавляют QXIC и HSMC также выходцы из TSMC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае TSMC прекратила принимать заказы на производство чипов от Huawei из-за санкций правительства США в отношении китайской компании.