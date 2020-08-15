Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Глобальные поставки ноутбуков во втором квартале текущего года выросли на 27% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Strategy Analytics.

За ноутбуком Glenn Carstens-Peters

По оценкам экспертов, во втором квартале 2020 года во всём мире было продано 54,2 млн ноутбуков. За аналогичный период предыдущего года было поставлено 42,4 млн устройств этого типа.

Рост поставок объясняется последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Эксперты отмечают, что новые ноутбуки активно закупали не только компании и государственные структуру, но и частные лица.

Во втором квартале 2020 года китайской компании Lenovo удалось удержать лидерство на рынке ноутбуктов, поставив 13,6 млн устройств. Американской компании HP удалось нарастить поставки за этот период на 42% в годовом исчислении, реализовав 13,4 млн ноутбуков. Также в число крупнейших поставщиков вошли компании Dell (8,4 млн ноутбуков), Apple (4,6 млн) и Acer (3.6 млн).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во втором квартале 2020 года общие поставки персональных компьютеров, включая моноблоки, ноутбуки и настольные ПК, выросли на 11,2% в годовом исчислении.