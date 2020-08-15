Нью-Дели, , 09:27 — REGNUM Правительство Индии планирует исключить китайские компании Huawei и ZTE из проектов по развёртыванию сетей мобильной связи пятого поколения 5G. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Индии.

По данным агентства, Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии готовится возобновить переговоры об испытаниях сетей 5G частными компаниями, включая Bharti Airtel, Reliance Jio Infocomm и Vodafone Idea. Отмечается, что всем операторам будет рекомендовано отказаться от оборудования китайских производителей Huawei и ZTE.

В начале текущего года в правительстве Индии одобрили участие Huawei в тестировании технологий 5G. Позиция правительства изменилась в июне после приграничного конфликта в долине Галван, в результате которого погибло несколько десятков военных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне правительство Индии запретило на территории страны 59 китайских мобильных приложений, включая социальную сеть TikTok и мессенджер WeChat.

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