Москва, , 08:57 — REGNUM Планировавшийся на конец августа или начало сентября запуск спутника «Глонасс-К» с космодрома «Плесецк» перенесён на октябрь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, предварительно запуск назначен на 17 октября. Спутник «Глонасс-К» будет выведен на околоземную орбиту посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат». Первоначально запуск этого аппарата планировался ещё на февраль 2020 года.

Предстоящий запуск станет третьим для спутников «Глонасс-К». Первый аппарат этого типа был запущен в 2011 году, второй — в 2014 году. Спутники «Глонасс-К» отличаются от моделей предыдущей серии — «Глонасс-М» — увеличенным сроком гарантированного активного существования и большим количеством излучаемых навигационных сигналов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте с космодрома «Плесецк» была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М».

Читайте ранее в этом сюжете: Запуск спутника «Глонасс-К» задержан до конца июля — СМИ