Москва, , 08:35 — REGNUM Ни одно серьёзное исследование не подтвердило, что Wi-Fi-волны могут нанести вред здоровью, сообщил директор института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев агентству «Прайм».

Эксперт подчеркнул, что возможное негативное влияние Wi-Fi-волн на состояние здоровья не было подтверждено ни одной серьёзной международной организацией. Он добавил, что электромагнитное излучение исходит не только от Wi-Fi-роутеров, но и от других бытовых электрических устройств.

«Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника», — отметил Косарев.

Тем, кто с опаской относится к Wi-Fi-роутерам, эксперт порекомендовал размещать эти устройства подальше от спального места и выключать на ночь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе эксперты порекомендовали не использовать общественные сети Wi-Fi для совершения финансовых операций, чтения электронной почты или посещения социальных сетей.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты предупредили об опасности общественных сетей Wi-Fi