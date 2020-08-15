Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Американская компания Brown-Forman Corp, производящая виски Jack Daniel's и другие алкогольные напитки, подверглась кибератаке со стороны неизвестных хакеров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Представители компании рассказали, что кибератака на компьютерные системы организации проводилась с помощью вирусов-шифровальщиков. Вредоносное программное обеспечение этого типа блокирует доступ к информации на поражённых системах. Как правило, после таких атак злоумышленники требуют выплаты выкупа для восстановления доступа к повреждённым данным.

В Brown-Forman Corp не представили подробной информации о кибератаке, отметив, что специалистам удалось защитить основную часть системы.

«Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами, а также со сторонними экспертами мирового уровня по информационной безопасности, чтобы как можно скорее разрешить эту ситуацию», — прокомментировал производитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле хакеры произвели кибератаку на компьютерные системы производителя GPS-приборов и фитнес-браслетов Garmin.

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