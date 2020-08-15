Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Следующий полёт пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции состоится не ранее 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Предстоящий полёт станет первым из регулярных рейсов кораблей Crew Dragon к МКС. Точную дату запуска предстоящей миссии в NASA определят после завершения анализа данных испытательного полёта Crew Dragon с экипажем, прошедшего с 30 мая по 2 августа.

В состав экипажа миссии NASA SpaceX Crew-1 войдут астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Планируется, что они проведут на МКС шесть месяцев. Отмечается, что корабль Crew Dragon отправится к МКС после возвращения со станции астронавта NASA Криса Кэссиди и российских космонавтов Ивана Вагнера и Анатолия Иванишина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа космический корабль Crew Dragon с астронавтами NASA Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном успешно приводнился в Мексиканском заливе.

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