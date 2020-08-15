Бойсе, США, , 03:39 — REGNUM Производитель видеокарт Micron Technology подтвердил информацию о характеристиках видеопамяти будущих видеокарт на базе графического процессора Nvidia Ampere RTX 3090. Об этом 14 августа сообщил портал DSOGaming.

Компания сообщила, что новые устройства получат 12 гигабайт видеопамяти GDDR6X, пропускная способность которой будет равна от 912 до 1008 гигабайт в секунду. Пока точно не известно, на какой тактовой частоте она будет работать. Ожидается, что GeForce RTX 3090 получит кристалл процессора GA102−300 с 5248 ядрами CUDA.

Напомним, ранее Nvidia анонсировала событие GeForce Event, которое состоится 1 сентября 2020 года. Ожидается, что производитель представит на нём видеокарты нового поколения RTX 3080 и RTX 3080 Ti.

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