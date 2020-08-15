Вашингтон, , 01:51 — REGNUM Продажу 90 многофункциональных истребителей F-16 на сумму $62 млрд одобрили в США, 14 августа сообщается на сайте Пентагона

Одним из главных покупателей в этом заказе значится Тайвань. В эту страну должно быть продано 66 самолетов F-16. Также получателем истребителей станет Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля США одобрили возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3. Сумма сделки составляет $620 млн. В ответ Китай пообещал принять санкции против американского производителя вооружений компании Lockheed Martin.

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