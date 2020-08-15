История вопроса

Людей всегда интересовали необычные вещи и события, кроме того, часто возникали споры о предельных значениях каких-либо показателей, таких как спортивные достижения, размеры чего-либо и т.п. Это привело в ХХ веке к появлению так называемых книг рекордов, самой известной из которых является книга рекордов фирмы «Гиннес», издаваемая в Великобритании.

Появление таких книг привело к тому, что желающие прославиться стали изощряться в достижении различных экстремальных показателей в чём-либо, чтобы попасть в такие книги. Поскольку в спорте и технике конкуренция слишком велика и счёт идёт на секунды и миллиметры, желающие лёгкой славы стали придумывать самые абсурдные крайние показатели, не имеющие практического смысла, в надежде на то, что до них этого никто не делал.

Необычные рекорды бывают такие, как достижение спортивного результата с какими-то усложнениями, создание предметов экстремально маленьких или больших размеров, выращивание плодов рекордного размера, массовые действия с большим количеством участников, сбор самых больших коллекций чего-либо и тому подобное.

Отдельным родом необычных рекордов являются какие-либо предельные отклонения от обычных параметров веса, роста, длины волос, ушей и т.д. у людей и у их животных.

