Вашингтон, 15 августа 2020, 01:06 — REGNUM В США на соляном озере Бонневиль установлен новый мировой рекорд скорости передвижения по земле среди автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания.
Максимальная скорость, которую смог развить стримлайнер под названием Speed Demon, составила почти 775 километров час.
Однако в качестве рекорда был зафиксирован средний показатель из двух заездов — 757 километров час. Предыдущий рекорд скорости так же принадлежит Speed Demon и был установлен им в 2018 году. Тогда стримлайнер разогнался до 722 километров в час.