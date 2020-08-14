Берлин, , 13:15 — REGNUM Специалисты немецкой тюнинг-компании Posaidon доработали силовой агрегат вседорожника Mercedes-AMG G63. Об этом сообщается на сайте компании.

Теперь под капотом немецкого внедорожника размещён 940-сильный двигатель, который имеет 1278 Нм крутящего момента. Такой мотор позволяет разогнать авто до 100 км/ч за 3,6 секунды.

В процессе модернизации движка специалисты Posaidon заменили штатные турбокомпрессоры на более мощные, а также установили новую выхлопную систему.

Кроме того, тюнеры отрегулировали головки цилиндров, а также системы впуска и охлаждения. Также в грузовой отсек автомобиля был установлен дополнительный бак для подпитки системы впрыска для создания дополнительного давления наддува.

Теперь максимальная скорость авто составляет 280 км/ч.

Напомним, производительность актуальной версии Mercedes-AMG G63 с твин-турбомотором V8 составляет 585 «лошадей» (850 Нм).

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