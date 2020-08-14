Москва, , 12:50 — REGNUM В России для сотрудников МВД и Росгвардии создан новый самозарядный компактный пистолет «Полоз», сообщили в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (входит в «Ростех»).

»Данная компактная модель меньше и легче стандартного армейского образца и может быть использована как оружие для скрытого ношения», — сообщил глава института Альберт Баков.

По его словам, модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной ёмкости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Баков заявил, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения создает новый пистолет скрытого ношения калибра 9×19 мм для оперуполномоченных.

Читайте подробнее: В России создается новый пистолет скрытого ношения