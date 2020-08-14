Лондон, , 11:32 — REGNUM Британский автопроизводитель Jaguar представит в честь 60-летия модели E-type спецсерию этих авто. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего будет выпущено 12 экземпляров авто данной серии. Однако купить новинки можно будет исключительно парами, в составе каждой из которых будут купе и родстер.

Выделяются авто новой радиаторной решёткой, иными бамперами, эксклюзивными элементами кузова и стильным декором.

В салоне автомобиля появятся сиденья с электроподогревом, а также двухзонная климатическая система и информационно-развлекательный комплекс с сенсорным дисплеем.

Отдельно стоит отметить, что спецверсию оснастят 265-сильными двигателем 1960-х годов. Он будут функционировать с автоматической коробкой «автомат».

Стоимость новинки пока не сообщается.

Ранее стало известно, что новым гендиректором компании Jaguar Land Rover станет Тьерри Боллоре. К своей работе он приступит 10 сентября нынешнего года.

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