Париж, , 11:14 — REGNUM За премьерой электрокара Citroen C4 в режиме онлайн наблюдали 2,5 тыс. журналистов. Об этом сообщает интернет-издание «За рулем».

Руководитель маркетинга и коммуникаций Citroen Арно Беллони назвал такой формат представления новинок фиджитал — симбиоз слов physical (переводится как «физический») и digital (переводится как «цифровой»). Такой формат подразумевает физическое присутствие на премьере некоторого числа поклонников марки и представителей автопроизводителя, а также онлайн-трансляцию мероприятия.

Новый автомобиль Citroen помимо электропривода будет оснащён двадцатью электронными системами помощи водителю и полуавтономным режимом вождения второго уровня.

Внутри авто размещены безрамочная цифровая «приборка» высокого разрешения, белая контурная подсветка, проекционный экран и беспроводная зарядка для гаджетов.

Производительность силовой установки равна 136 л. с. (100 кВт). Этот двигатель в режиме Sport разгоняет авто до «сотни» за 9,7 секунды. Максимальная скорость машины равна 150 км/ч.

На европейском рынке продажи новинки начнутся в сентябре нынешнего года.

Ранее стало известно, что компания Citroen завершает разработку нового 114-сильного кросс-седана C3L с удлиненным кузовом. Это авто будет на начальном этапе выпускаться исключительно для авторынка Китая. В продаже новинка должна появиться до конца текущего года.

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