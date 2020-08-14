Куру, Франция, , 11:04 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий запуск с космодрома Куру, находящегося во Французской Гвиане, ракеты-носителя Ariane 5, у которой на борту три спутника, перенесен на 16 августа. Об этом 14 августа сообщает компания-оператор полета Arianespace.

«Неблагоприятные погодные условия, связанные с ветром на больших высотах над космодромом во Французской Гвиане, привели к решению не начинать финальную стадию подготовки к запуску VA253», — говорится в сообщении компании.

Также указывается, что, с учетом погодных условий, ближайшей датой запуска ракеты может стать 15 августа, при этом, учитывая время окна для пуска, ракета-носитель будет запущена в космос 16 августа в 00:33 мск.

Напомним, вначале старт ракеты-носителя Ariane 5 был намечен на 28 июля, однако он был перенесен на 31 июля из-за необходимости дополнительных технических проверок. При этом 31 июля ракету снова сняли с пуска по причине отказа датчика в баке с жидким водородом основной ступени ракеты и перенесли запуск на 14 августа.