Токио, , 10:53 — REGNUM Японские тюнеры из ателье TOM'S разработали аэродинамический обвес и декор для хэтчбека Toyota Yaris нового поколения. Об этом сообщается на сайте автокомпании.

Пакет от компании TOM'S включает в себя: передний сплиттер, вставки в решётку радиатора, накладки на пороги, а также диффузор заднего бампера и антикрыло.

В компании подчеркнули, что все детали для модернизации можно приобрести «под покраску» либо уже окрашенными в выбранный клиентом оттенок кузова. При этом декор переднего бампера имеет чёрный цвет и не предусматривает покраски.

Также тюнеры создали для Yaris оптимизированную систему выпуска. Она изготовлена из нержавеющей трубы диаметром 50 мм. Кроме того, в тюнинг-наборе имеются диски на 16 дюймов, которые окрашенные в чёрный глянцевый оттенок с красной полосой.

Минимальный набор пакета стоит 33 тыс. иен (около 22,5 тыс. рублей). Продажи набора запланированы на текущий месяц.

Ранее компания Toyota создала модернизированный кроссовер Toyota C-HR. Главные изменения коснулись системы безопасности. В эту опцию входит функция автоматическое торможения, которая теперь может распознавать пешеходов ночью, а также велосипедистов днем.

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