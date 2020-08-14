Берлин, , 10:12 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Mercedes создал систему динамической подсветки для салона седана S-Class нового поколения. Снимки системы внутреннего освещения распространила пресс-служба компании.

В сопроводительном пресс-релизе к этим фотографиям сообщается, что дверные панели и элементы пола покрывают сотни волоконно-оптических кабелей, сделанных из полностью прозрачного покрытия. Сам волоконно-оптический прибор состоит из порядка 250 светодиодных ламп. Смысл системы заключается в том, чтобы осветительные приборы создавали непрерывную линию света по всему салону.

При мониторинге «слепых» зон новая подсветка может предупредить водителя о возможном столкновении, проецируя красную анимацию внутри автомобиля.

Опция внутреннего освещения интегрируются с совершенно новой информационно-развлекательной системой MBUX. Современная MBUX имеет массивный вертикальный сенсорный монитор и более современную «приборку».

Напомним, новый Mercedes-Benz S-Class дебютирует в сентябре текущего года.

Ранее стало известно, что официальный представитель компании Mercedes-Benz в РФ объявил об отзыве 333 автомобилей из-за возможного несоответствия спецификации замка спинки заднего левого сиденья.

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