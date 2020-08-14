Вашингтон, 14 августа 2020, 09:13 — REGNUM Американская автокомпания Ram (дочерняя компания концерна Fiat Chrysler Automobiles) выпустила видео-тизер с датой дебюта мощнейшего пикапа Ram Rebel TRX. Ролик размещён на канале Ram Trucks в YouTube.
Новинка будет представлена 17 августа 2020 года.
В предпремьерном ролике показано, как автомобиль преодолевает сложные дорожные участки. Звуковым фоном в видео был поставлен рёв движка пикапа. Получилось весьма атмосферно.
Судя по тизеру, модель получит дополнительную секцию фар со стильной спортивной панелью, большие колесные арки и брутальную решетку радиатора. Кроме того, Rebel TRX будет «обут» в большие вседорожные шины.
Ожидается, что пикап оснастят особой вседорожной подвеской с большим дорожным просветом и модернизированными амортизаторами.
Внутри машины разместятся кожаные кресла с надписью TRX.
Под капотом пикапа будет функционировать 6,2-литровый V8 с наддувом. Его производительность составит 707 л. с. (875 Нм).
Ранее генеральный директор FCA Майк Мэнли заявил, что компания Ram может начать выпускать электрокары.
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