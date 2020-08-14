Сеул, , 08:53 — REGNUM В сети появились снимки тестируемого в Индии бюджетного кроссовера Kia Sonet. Фото размещено на портале IndianAutosBlog.

Kia Sonet IndianAutosBlog

По информации журналистов, тестирование авто осуществляется на предмет обнаружения проблем в сборке. Новинка оснащена опциональным набором GT. Этот пакет включает в себя: детали окрашенные в красный цвет в экстерьере, спортивные бампера, а также салон, выполненный в тёмных тонах.

Длина авто составляет 4 метра, однако обводы кузова визуально увеличивают модель в размерах.

Продажи нового кроссовера на индийском авторынке стартуют через две недели.

Напомним, в июле текущего года дилеры Kia в РФ продали 18 038 автомобилей. Это на 4,1% меньше результата прошлого года.

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