Москва, , 00:28 — REGNUM Универсальные ракетные модули ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара А5» погрузили в специальные вагоны для отправки на космодром Плесецк в Архангельской области, сообщали 13 августа в пресс-службе Роскосмоса.

«Ракета успешно прошла проверки в Контрольно-испытательной станции Центра Хруничева и готова к возобновлению лётно-космическим испытаний», — говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что лётные испытания «Ангары» могут возобновиться осенью 2020 года. Кроме того, в начале августа стало известно, что в России увеличат финансирование разработки и испытаний ракеты с заявленных ранее 26 млрд до 45 млрд рублей на период до 2026 года.

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