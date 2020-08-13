Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Американские спецслужбы обвинили хакерскую группировку Fancy Bear в создании вредоносного программного обеспечения, которое представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Агентство национальной безопасности США (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР).

Утверждается, что американские спецслужбисты смогли установить, что хакеры из Fancy Bear в рамках предполагаемых операций по кибершпионажу используют некую программу под названием Drovorub. АНБ и ФБР особо подчеркивают, что Fancy Bear якобы связана с Россией.

Уточняется, что это ПО предназначено для работы в операционной системе Linux — оно позволяет киберпреступникам загружать и скачивать файлы с компьютера их потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности, произведенной с этого устройства, задавать компьютеру различные задачи, при этом маскируя хакерскую активность.

Спецслужбы США уверены, что Drovorub является угрозой для телекоммуникационных систем служб национальной безопасности Соединенных штатов и непосредственно для министерства обороны.