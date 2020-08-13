Санкт-Петербург, 13 августа 2020, 16:15 — REGNUM В Петербурге разработали Концепцию внедрения на водных маршрутах пассажирских судов на электродвигателе. В городе будет создана специальная инфраструктура для использования таких судов.
Напомним, в июне этого года в Санкт-Петербурге состоялся торжественный спуск на воду катамарана Ecovolt. Представление концепции профильному вице-губернатору Санкт-Петербурга Максиму Соколову прошло как раз на борту этого судна.
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Основой концепции, которую разработала Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области совместно с ООО «НПК «Морсвязьавтоматика», является создание зарядных станций для судов на электричестве. Пока планируется создать 16 береговых и плавучих зарядных станций мощностью от 150 до 2 мВт, подключенных к сетям электроснабжения.
Для внедрения электросудов Ecovolt, Cityvolt, Ecocruiser рассматриваются различные меры поддержки, такие как субсидии из федерального бюджета производителям электрических судов, обнуление ставки налога на имущество и транспортного налога, установление льготной стоимости электроэнергии, льготный лизинг и другие.
«Председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что судно на электротяге может быть использовано различными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, в том числе для межведомственных осмотров акватории и прибрежной территории», — отметили в аппарате вице-губернатора Максима Соколова.
Сам Соколов поддержал внедрение концепции и пообещал поддержку Смольного для ее реализации.
Для справки: пассажирский катамаран Ecovolt предназначен для речных туристических прогулок. Судно вмещает 60 пассажиров и способно пройти 8 часов по маршруту без дополнительной зарядки со скоростью до 7 узлов. Максимальная скорость — 15 узлов.
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