Самара, , 14:50 — REGNUM Своё видение новой Lada Vesta Facelift представили независимые дизайнеры Никита Орлов и Иван Десятниченко совместно с RG. Созданное художниками изображение компьютерной модели авто размещено на сайте издания.

Lada Vesta Facelift Художники: Никита Орлов и Иван Десятниченко RG

Ожидается, что новая Lada Vesta будет иметь более агрессивный внешний вид. Авто получит новый бампер, необычную радиаторную решётку и суженные рефлекторные передние фонари, модернизированную форму капота, крыльев и крышки багажного отделения.

Стоит отметить, что цвет машины на дизайнерском изображении металлизированный сочно-голубой («Мистери»). Этот оттенок был замечен на «шпионских» фотографиях модели в июне 2015 года, за несколько месяцев до выпуска серийной Lada Vesta. Однако этот цвет так и не появился в гамме данного авто.

Напомним, по итогам января — июня текущего года на вторичном авторынке России было перепродано 517 299 машин марки Lada. Это на 16,8% меньше, чем годом ранее.

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