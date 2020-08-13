Бранденбург, Германия, 13 августа 2020, 12:10 — REGNUM Прототип Hyundai Kona смог на одном заряде проехать рекордные для электрокаров южнокорейской компании 1026 км. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Hyundai.
Компания Hyundai провела испытания трех прототипов Kona Electric на трассе Лаузицринг (Восточная Германия).
Перед прототипами была поставлена задача проехать на одном заряде порядка 1000 км. В итога все три модели с поставленной задачей справились. Они остановились без питания ровно через 1018,7, 1024,1 и 1026,0 км соответственно.
Емкость установленных на электрокарах аккумуляторов составляла 64 кВтч. При этом в среднем на 100 км было потрачено 6,28, 6,25 и 6,24 кВт*ч, что также является рекордным, считают в компании. Поскольку стандартное значение составляет 14,7 кВт*ч на 100 км, согласно WLTP (Всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).
Ранее компания Hyundai официально представила более мощную версию Hyundai Elantra N Line.
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