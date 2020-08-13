Бранденбург, Германия, , 12:10 — REGNUM Прототип Hyundai Kona смог на одном заряде проехать рекордные для электрокаров южнокорейской компании 1026 км. Об этом 13 августа сообщает пресс-служба Hyundai.

Hyundai Kona Electric Hyundainews.com

Компания Hyundai провела испытания трех прототипов Kona Electric на трассе Лаузицринг (Восточная Германия).

Перед прототипами была поставлена задача проехать на одном заряде порядка 1000 км. В итога все три модели с поставленной задачей справились. Они остановились без питания ровно через 1018,7, 1024,1 и 1026,0 км соответственно.

Емкость установленных на электрокарах аккумуляторов составляла 64 кВтч. При этом в среднем на 100 км было потрачено 6,28, 6,25 и 6,24 кВт*ч, что также является рекордным, считают в компании. Поскольку стандартное значение составляет 14,7 кВт*ч на 100 км, согласно WLTP (Всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).

Ранее компания Hyundai официально представила более мощную версию Hyundai Elantra N Line.

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