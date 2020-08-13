Токио, , 11:23 — REGNUM Японский автопроизводитель Suzuki обновил для европейского авторынка гибридный кроссовер Ignis. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Suzuki Ignis Media.suzuki.co.uk

После рестайлинга автомобиль получил новые оттенки кузова. Цветовая палитра расширилась на три оттенка: Caravan Ivory Pearl Metallic, Rush Yellow Metallic и Tough Khaki Pearl Metallic.

Внутри машины появилась цифровая «приборка» и модернизированная мультимедийная система с дисплеем семь дюймов. Интерьер модели имеет голубые и серые акценты.

Под капот автопроизводители установили 82-сильный 1,2-литровый бензиновый силовой агрегат с доработанной системой подачи топлива, электрическими форсунками охлаждения и системой изменения фаз газораспределения.

Аккумулятор и стартер-генератор гибридной модели также были модернизированы.

Напомним, в июле текущего года в РФ был продан 651 новый автомобиль компании Suzuki — на 8% больше по сравнению с июлем прошлого года.

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