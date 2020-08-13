Берлин, , 10:59 — REGNUM Новый электрокар Hyundai Ioniq 5 проходит испытания на трассе Нюрбургринг. Видео с тестов размещено на канале CarSpyMedia в Youtube.

Логотип Hyundai

Автомобиль создан на основе концепта Hyunai 45. На видео он штурмует повороты «Зеленого ада».

Новинка будет первой из пяти моделей Ioniq, собранной на новой «тележке» E-GMP. Ожидается, что по техническим характеристикам новинка должна превзойти показатели модели Kona Electric. Однако Ioniq 5 в отличие от Kona EV, скорее всего, будет с полным приводом.

Стоит отметить, что официальная премьера Ioniq 5 состоится в 2021 году. Далее в очереди Ioniq 6 и Ioniq 7.

Цена новинки составит 45 тыс. долларов (около 3,3 млн рублей)

Ранее на трассе Нюрбургринг испытания прошёл внедорожник Range Rover пятого поколения.

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