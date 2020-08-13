Берлин, , 09:51 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW представил подключаемый гибридный автомобиль 545e xDrive. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новый BMW 545e xDrive Bmwgroup.com

Новинка имеет подзаряжаемый от розетки 400-вольтовый гибридный мотор. Гибридный двигатель авто состоит из трёхлитрового турбомотора производительностью 286 «лошадей», который сочетается с электродвигателем мощностью 109 л. с. и 8-скоростным автоматом. Общая отдача движка составляет 394 л. с.

До сотни гибрид разгоняется за 4,7 секунды. Максимальная скорость модели достигает 250 км/ч. При этом у 545e xDrive весьма небольшой расход топлива. В комбинированном режиме он не превышает 2,1−2,4 литра на 100 км пути. Запас хода на электротяге равен 54 — 57 км.

Ранее стало известно, что компания BMW вывела на дорожные тесты закамуфлированный прототип нового электрического кроссовера iNext.

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