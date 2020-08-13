Анадырь, 13 августа 2020, 08:52 — REGNUM При освоении Баимского золото-медного месторождения на Чукотке стоит использовать самосвалы-беспилотники, которые могла бы разработать компания «Яндекс». С таким предложением сегодня, 13 августа, в ходе презентации проекта по строительству горно-обогатительного комбината (ГОК) Баимский выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Как заявил председатель совета директоров группы KAZ Minerals Олег Новачук, компания планирует использовать самосвалы на 350 тонн.
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Представитель компании подтвердил намерение KAZ Minerals в рамках проекта использовать 70 самосвалов-беспилотников. По его словам, они уже взяли в свою команду человека, который работал в Канаде, и в настоящее время прорабатывают варианты со всеми компаниями.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 августа, председатель правительства РФ Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Чукотском автономном округе. Это его первая командировка в Анадырь на посту премьер-министра.
Напомним, строительство Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке завершится в 2026 году, а на проектную мощность предприятие выйдет в 2028 году. Масштабный проект реализуется в сотрудничестве с меднодобывающей компанией KAZ Minerals (казахстанская компания, штаб-квартира расположена в Лондоне) для освоения Баимской рудной зоны.