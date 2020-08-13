Анадырь, , 08:52 — REGNUM При освоении Баимского золото-медного месторождения на Чукотке стоит использовать самосвалы-беспилотники, которые могла бы разработать компания «Яндекс». С таким предложением сегодня, 13 августа, в ходе презентации проекта по строительству горно-обогатительного комбината (ГОК) Баимский выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Читайте также: Мишустин прилетел в Анадырь с первым рабочим визитом

Как заявил председатель совета директоров группы KAZ Minerals Олег Новачук, компания планирует использовать самосвалы на 350 тонн.

«Это самая крупная техника, которая существует. Но для этих самосвалов, конечно, нужны высококвалифицированные водители», — отметил Новачук.

Также по теме: Баимский горно-обогатительный комбинат на Чукотке построят в 2026 году

«Беспилотники можно использовать», — предложил в ответ Мишустин.

Представитель компании подтвердил намерение KAZ Minerals в рамках проекта использовать 70 самосвалов-беспилотников. По его словам, они уже взяли в свою команду человека, который работал в Канаде, и в настоящее время прорабатывают варианты со всеми компаниями.

«А вы поработайте с компанией «Яндекс», которая сделала беспилотник сейчас. На КамАЗах испытывается очень даже успешно. Как предложение», — сказал премьер-министр, добавив, что отечественные решения могут быть очень эффективными.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 13 августа, председатель правительства РФ Михаил Мишустин находится с рабочим визитом в Чукотском автономном округе. Это его первая командировка в Анадырь на посту премьер-министра.

Напомним, строительство Баимского горно-обогатительного комбината на Чукотке завершится в 2026 году, а на проектную мощность предприятие выйдет в 2028 году. Масштабный проект реализуется в сотрудничестве с меднодобывающей компанией KAZ Minerals (казахстанская компания, штаб-квартира расположена в Лондоне) для освоения Баимской рудной зоны.