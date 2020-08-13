Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Американское автопредприятие Ford приостановило отгрузку дилерам гибридной версии Kuga PHEV в связи с серьезными проблемами с питающими элементами (АКБ). Об этом сообщает издание Autocar.

Из-за сильного перегрева аккумуляторов во время работы может произойти возгорание автомобиля. В чём причина неисправности, пока не известно. Специалисты компании сейчас это выясняют.

По предварительным данным, проблема с перегревом может быть обнаружена на 27 тыс. авто. На данный момент в автокомпании подтвердили четыре случая возгорания аккумулятора. Также известно, что покупатели модели пока не получали травмы и повреждения из-за этой неисправности.

Приостановка поставок касается всех Kuga, собранных до 26 июня текущего года. В Ford уже связались с покупателями подобных автомобилей и попросили их временно не заряжать свои гибриды. Ожидается, что в ближайшее время Ford объявит о начале отзывной кампании.

Напомним, 16 августа текущего года Ford планирует провести премьеру рестайлингового суперкара Ford GT Mk II. Отмечается, что авто может получить кузов из углеволокна, а также особый окрас.

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