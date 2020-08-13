Москва, , 01:21 — REGNUM Отрицательный отзыв к проекту поправок в федеральный закон «О связи», в соответствии с которыми владельцев технологических сетей связи предлагают обязать хранить трафик в течение трех лет, подготовили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

В распространённом союзом документе говорится, что реализация закона потребует значительных затрат со стороны владельцев таких сетей, что негативно скажется на их бизнесе, вызовет увеличение рисков нарушения технологических процессов предприятий, снизит уровень безопасности этих процессов.

В РСПП назвали также недопустимыми требования к владельцам технологических сетей аналогичных тем, что предъявляются к операторам сетей связи общего пользования, поскольку у таких сетей разная архитектура.

Отмечается, что отзыв составлен к законопроекту, разработанному в Минкомсвязи РФ. Там, в свою очередь, пояснили, что учитывали пожелания РСПП только в части формулировки в пояснительной записке к законопроекту.

Добавим, к технологическим относятся сети связи, предназначенные для обеспечения производственной деятельности организаций и предприятий. По ним, к пример, передаются сигналы видеонаблюдения на территории предприятий и даже целого города, и которые используют крупные промышленные предприятия и объекты транспортной инфраструктуры.

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