Москва, , 15:34 — REGNUM Китайский автопроизводитель Genesis представил на закрытом показе в подмосковном клубе «Целеево Гольф и Поло» свой флагманский кроссовер GV80. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Стоит отметить, что GV80 является самой ожидаемой новинкой на российском рынке.

Мировая премьера авто состоялась 15 января нынешнего года в Южной Кореи в Международном выставочном комплексе KINTEX. Это уже четвертый вседорожник в модельной линейке Genesis.

«Литера «V» в названии модели означает универсальность («Versatility»). GV80 — это олицетворение инновационного духа Genesis, первый флагманский кроссовер, с которым, открывается новая глава для бренда», — говорится в сообщении компании.

Напомним, в нынешнем году марка Genesis выступила в роли официального партнера ассоциации гольфистов-любителей «Тур Десяти».

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