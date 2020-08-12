Пекин, , 10:57 — REGNUM Китайский производитель смартфонов представил гоночный электрокарт Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition. Об этом сообщается на сайте Ixbt.com.

Премьера авто состоялась на мероприятии, которое было посвящено 10-летию компании Xiaomi. Модель представляет из себя стилизованную версию ранее выпущенного Ninebot No. 9 Kart Pro.

Выпущен автомобиль был Xiaomi в партнерстве с Ninebot-Segway и Lamborghini. Новинка окрашена в фирменный для Lamborghini жёлтый цвет. Кроме того, автомобиль был оснащен спортивными колесами и спойлером.

В основе конструкции электрокара используется высокопрочная рама из стали. Она выдерживает эффективную нагрузку до 100 кг. Также карт имеет мягкий передний бампер TPE и боковые молдинги для амортизации авто при столкновении.

Питается Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition от батареи ёмкостью 432 Вт-ч. Её хватает почти на 25 км.

Ранее стало известно, что компания Xiaomi планируют наладить в Новоусманском районе Воронежской области сборку электроники.

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