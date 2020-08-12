Лондон, , 10:31 — REGNUM Британский автопроизводитель Bentley представил обновлённую модель Bentayga Speed — самый быстрый вседорожник в мире. Об этом сообщается на сайте компании.

Bentayga Speed Bentleymedia.com

География продаж новинки — США, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Под капотом Bentayga Speed функционирует шестилитровый мотор W12 с двойным турбированным наддувом. Производительность движка составляет 626 «лошадей» (900 Нм). Силовой агрегат сочетается с 8-скоростной автоматической трансмиссией.

До «сотни» авто разгоняется всего за 3,9 секунды. Максимальная скорость модели равна 306 км/ч.

Что же касается внешнего вида обновлённого автомобиля, то он выглядит более спортивно, чем актуальная модель. Модернизации подверглись: фары, боковые юбки, задний спойлер, а также передний и задний бамперы.

Стоимость рестайлингового авто пока не сообщается.

Напомним, в начале августа нынешнего года российские дилеры автокомпании Bentley приступили к реализации флагманского седана Bentley Flying Spur третьего поколения.

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