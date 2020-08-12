Берлин, , 09:56 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen принял решение отказаться от турбированного 8-цилиндрового дизельного движка, которым оснащались кроссоверы Touareg. Об этом сообщается на сайте компании.

Отказ от дизельного движка автокомпанией обусловлен вступлением в силу в Евросоюзе более жестких экологических норм.

Последняя «прощальная» серия кроссоверов с дизельным движком будет выпущена в количестве 400 экземпляров. Называться это авто будет V8 Last Edition. Базовая комплектация модели будет стоить 104 тыс. евро (около 8,95 млн рублей).

Спецверсии будут отличаться светодиодной оптикой, 21-дюймовыми колёсными дисками и шильдиками на кузове. Внутри машины установлены 12-дюймовая цифровая «приборка» и мультимедийная система с сенсорным экраном размером 15 дюймов.

В движение авто будет приводить четырёхлитровый дизель V8 с двойным наддувом производительностью 421 л. с. (900 Нм).

Ранее компания Volkswagen объявила в России об отзыве 57 машин для выкупа их у владельцев и последующей утилизации.

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