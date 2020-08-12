Вашингтон, , 09:34 — REGNUM Седан Lucid Air разработанный американской компанией Lucid Motors может на одном заряде проехать до 517 миль (около 832 километра). Видео с тестами на максимальную дальность хода модели размещено на канале компании в YouTube.

Сертификацию электрокара проводила независимая инжиниринговая компания FEV North America по стандартам EPA.

Стоит отметить, что аккумулятор электромобиля работает под напряжением 900 вольт. По своим характеристикам он сопоставим с батареями гоночных электрокаров. Питающие элементы работают с небольшими электромоторами, интегрированной трансмиссией и системой термоконтроля.

Автопроизводитель потратил только на создание одного блока батарей более 10 лет. Занималось его разработкой технологическое подразделение Lucid Motors — Atieva.

В движение авто приводят два электромотора общей производительностью 1013 л. с.

Официальная премьера седана запланирована на 9 сентября текущего года. Собирать автомобиль будут на заводе в американском городе Каса-Гранде. Цена Lucid Air составит 165 тыс. долларов (около 12 млн рублей).

Напомним, с 2018 года Lucid Motors выступает поставщиком высоковольтных систем для гоночной серии Формула E.

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