Токио, , 08:14 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan может оснастить свою будущую новинку — суперкар GT-R гибридным силовым агрегатом. Об этом со ссылкой на представителя японской корпорации сообщает Automotive News.

На данный момент Nissan работает над рестайлинговой версией GT-R. Её официальная премьера состоится не ранее 2023 года.

Более того, автопроизводитель не исключает возможность оснащения новинки мощным гибридным движком с системой рекуперации кинетической энергии. Стоит отметить, что такая технология уже применяется на гоночных автомобилях Nissan и GT-R LM Nismo.

Данная информация противоречит слухам, что модернизированный GT-R не будет гибридным, а его актуальная версия будет продаваться вплоть до 2027 года.

Напомним, по итогам первого полугодия 2020 года на предприятиях Nissan в РФ было собрано 19 560 автомобилей — на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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