Вашингтон, , 06:24 — REGNUM Компания Google объявила о намерении превратить каждый смартфон на Android в миниатюрный сейсмический датчик, встроенный в глобальную сеть по распознаванию землетрясений. Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте компании.

В заявлении Google отмечается, что землетрясения ежедневно происходят во всём мире и сотни миллионов людей живут в сейсмоопасных регионах. Раннее предупреждение может помочь людям подготовиться к землетрясениям, но создание и развёртывание общественной инфраструктуры для его обнаружения и своевременного оповещения требует чрезвычайно больших затрат.

«Мы увидели возможность использовать Android, чтобы своевременно предоставлять людям полезную информацию о землетрясениях, а также предупреждать буквально за несколько секунд до него, чтобы спасти себя и своих близких», — говорится в заявлении компании.

Поскольку каждый смартфон оснащён маленьким акселерометром, он может фиксировать сигналы, свидетельствующие о подземных толчках. Эти сигналы собираются и обрабатываются на специальном сервере, который сможет с высокой степенью вероятности определить, действительно ли в данном месте происходит землетрясение.

«С сегодняшнего дня ваш телефон на Android может стать частью системы оповещения о землетрясениях, где бы вы ни жили. Это означает, что ваш телефон может быть мини-сейсмометром и присоединиться к миллионам других телефонов на Android, чтобы сформировать крупнейшую в мире систему обнаружения землетрясений», — говорится в заявлении Google.