Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 04:37 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре проинспектирует авиазавод, производящий истребители Су-35С и Су-57. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В заявлении военного ведомства отмечается, что министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, который прибыл в Комсомольск-на-Амуре, проинспектирует выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на основных предприятиях города — на Амурском судостроительном заводе и Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина.

У кораблестроителей глава военного ведомства ознакомится с ходом строительства боевых кораблей для ВМФ России. На авиационном заводе, который является филиалом ПАО «Компания «Сухой», Шойгу проинспектирует изготовление истребителей Су-35С и Су-57.

По словам генерального директора авиазавода Ильи Тарасенко, в части производства Су-35С исполнение гособоронзаказа в этом году идёт с опережением графика. А до конца года также «будет развернуто поточное производство самолёта нового поколения Су-57».

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 11 августа проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, который был построен весной для борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе.

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